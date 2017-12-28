Nevşehir Özel-Kapadokya'da Yılbaşına Oteller Dolu Giriyor

Özel-Kapadokya'da yılbaşına oteller dolu giriyor



Peribacaları, yer altı yaşam merkezleri ve farklı coğrafyasıyla Kapadokya bölgesinde turistik işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamladılar.



Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Yakup Dinler, Türkiye'nin büyülü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde yılbaşı için yaklaşık yüzde, Yüz bir doluluk olduğunu söyledi.Dinler, Kapadokya bölgesi son yıllarda iç pazarda ciddi talepler almaya başladığını, özellikle Akdeniz bölgesinden Adana, Mersin gibi illerden ciddi talepler aldıklarını yurt dışında ise Çin'den talep geldiğini söyledi. Bölge'de Yılbaşını Hedefledikleri yüzde,yüz doluluğu yakaladıklarını belirten Dinler, yılbaşı gecesi için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı turistik konaklama tesislerinde gerçekleştirilecek gala programlarının ücretinin kişi başı 200 TL başladığını söyledi. Kapadokya bölgesinde yılbaşı için farklı bir önem taşıyan tüf kayalara oyulu yeraltı eğlence merkezlerinde de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bölgede sayıları 10'a yaklaşan yeraltı eğlence merkezlerinde de fiyatlar 100-350 TL arasında değişiyor.Göreme Turizm geliştirme kooperatif başkanı Mustafa Durmaz, Yeni yıl dolayısıyla beklediğimiz tek şey kar,karın güzelliği ile daha da iyi olacak, Kapadokya, butik otelleriyle,Balon, ATV ve At turlarıyla kış Turizmine hitap eden bir bölge, Otellerimiz ve butik oteller şu anda doldu artık hafta sonu misafirlerimizi bekliyoruz dedi.