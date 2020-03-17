Nevşehir, Mart ayında beyaza büründü Nevşehir'de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.

Nevşehir'de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.



Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Nevşehir'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah kenti beyaza bürüdü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Nevşehirliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrasında oldukça şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mart ayında beklenmedik bir kar başladı. İnşallah ağaçlara ve bitkilere iyi gelir. Umarım bu korona virüsüne de etki eder. Mart ayında kar yağışı beklenmedik bir şey. Temennimiz her şeyin güzel olması" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA