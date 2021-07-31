Nevşehir, Manavgat için tek yürek oldu

Manavgat'ta meydana gelen yangının ardından Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile Nevşehirliler yangından etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

Manavgat'ta meydana gelen yangının ardından Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile Nevşehirliler yangından etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Kampanya kapsamında gün boyunca toplanacak olan su, kuru gıda ve hijyen malzemeleri akşam saatlerinde Manavgat'a gönderilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınla mücadele eden vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan Nevşehir Belediyesi, yardım kampanyası başlattı.

Yaşanan felaketle birlikte evlerini kaybeden ve yardım bekleyen vatandaşlar için başlatılan kampanyayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Kardeşlik bu günler içindir. Haydi Nevşehir yaraları birlikte saralım. Şehrimizin tüm yardımsever insanlarını uzatacağımız yardım eli için, desteğe davet ediyorum" dedi.

Savran'ın çağrısına Nevşehirliler büyük destek verdi. İl merkezinin yanı sıra ilçe, belde ve köylerden vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren belediye başkanlık binasına gelerek gönderilmesini istedikleri yardım malzemelerini bırakmaya başladı.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, akşam saat 17.00'a kadar gönderilmesini istedikleri su, kuru gıda ve hijyen malzemelerini Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa görevlilerine teslim edebilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı