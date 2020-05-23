Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründü Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründüNEVŞEHİR, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründü

NEVŞEHİR, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nevşehir'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri dışarı çıkanlara yönelik kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-

Kaynak: DHA