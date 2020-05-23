Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründü
Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründüNEVŞEHİR, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.
23.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:48
Nevşehir, kısıtlamanın ilk günü sessizliğe büründü
NEVŞEHİR, Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nevşehir'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri dışarı çıkanlara yönelik kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
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Kaynak: DHA