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Nevşehir Kırşehir karayolu ağır araç geçişlerine kapatıldı

Nevşehir Kırşehir karayolu ağır araç geçişlerine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir-Kırşehir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta geçişlerine kapatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Nevşehir- Kırşehir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıta geçişlerine kapatıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kırşehir - Kayseri karayolundaki kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir'den Kırşehir istikametine gidecek ağır vasıta araçların şehir merkezinden çıkışına izin verilmiyor. Daha önce yola çıkan araçlar, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçelerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri de bölgeye sevk edilerek yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Nevşehir, kar, Yerel, Haber

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