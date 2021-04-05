Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Valiliği yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Platform başkanı Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyenlerin, bir gece vakti toplanıp milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkıştığını belirterek, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanların sonuç alamayacağını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının vatan nöbetinde olduğunu dile getiren Özdemir, "TBMM'ye sesleniyoruz. Darbeyi öven, darbe çığırtkanlığı yapan, gece yarısı muhtıra okuyan kim varsa bunların en ağır şekilde cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Herkes haddini bilmeli, haddini bilmeyenlere de gereken ne varsa hukuk içerisinde yapılmalıdır." dedi.

Platform üyeleri basın açıklamasının ardından Nevşehir Adliyesi'ne giderek bildiriyi imzalayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kayseri

Memur-Sen Kayseri Temsilciliği üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstermek amacıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla adliye binası önünde bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, amirallerin açıklamasını kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin inancından iradesinden medeniyet değerlerinden kopmuş millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın bir göstergesidir."

Açıklamanın ardından bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada "Millet iradesini temsil eden siyasi iradeye tehdit niteliğindeki bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Ülke idaresinin milletin seçtiği siyasi iradenin uhdesinde olduğunu hatırlatıyor, buna karşı çıkan her teşebbüsün, geçmişten bugüne olduğu gibi her daim karşısında olacağımızı, kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas

Sivas'ta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstermek için Adliye Sarayı önünde toplandı.

Burada platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Türkiye'nin artık darbecilerden hesap soran bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Temiz, darbe heveslilerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, rütbelerinin de sökülmesini istediklerini ifade etti.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan