: Nevşehir kardiyologlar, ürgüp'de buluştu

21.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:13

Kardiyologlar, Ürgüp'de buluştu

DÜNYACA ünlü kardiyologları bir araya getiren 'Gelişmiş İnme ve Çevresel Gelişimler Kursu' (ASPİC2020), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

Ürgüp Perissia Otel'de düzenlenen ve 15 ülkeden 400'e yakın periferik arter hastalıkları uzmanlarını bir araya getiren kurs, Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelerde, beyin, bacak, kol, böbrek ve atardamar tıkanıklığı yaşayan 25 hastaya 3 gün süre ile yapılacak narkozsuz anjiyografik yöntemi damar açma operasyonu, internet üzerinden canlı olarak katılımcılara izletiliyor.

ASPİC 2020 Düzenleme Kurulu Üyesi ve Pakistan Uluslararası Kardiyoloji Derneği Başkanı Kardiyolog Dr. Beşir Hanif, dünyada halen kalp damarların tıkanmasına bağlı ölümlerin oldukça önemli rakamlarda bulunduğunu söyledi. Bu tip eğitim çalışmaları ile bu alanda daha fazla hekimin yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Hanif şöyle konuştu;

"Düzenlediğimiz bu organizasyon eğitim amaçlı İnme, atardamar ve toplardamar toplantısı. Kalbi besleyen kalp damarlarının tıkanmasının yanındaki en büyük gerek Pakistan'da ve dünyanın bir çok ülkesindeki en önemli ölüm sebeplerinden birisi. Bunun dışında kalbin dışında diğer bölgelerdeki damar hastalıkları da yine bizim yaşantımızı etkileyen ve ana ölüm nedenlerinden bir tanesi. İnme ve atardamar hastalıkları hem hastalar hem de hekimler arasında unutulan bir alan. Genç doktorlarımızı hem inme tedavisi ve atardamar hastalıklarının tedavisi konusunda eğiterek daha çok hasta tedavi etmelerini amaçlıyoruz. Bu toplantılar hem inme ve atardamar hastalıklarının tedavisinde çok önemli bir platformlar. Bizde bu yeni olan inme tedavisi ve atardamar hastalıklarında kendi ülkemde ve uluslararası düzeyde bir dizi toplantılarla yeni meslektaşlarımızı bu alana kanalize etmeye çalışıyoruz. Bizim için iki ülke arasındaki işbirliği çok önemli.Bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluyum" dedi.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN HER YIL 150 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ömer Göktekin de, Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişinin kalp damar hastalığına yakalandığını ve yaklaşık 150 bin kişinin de bu nedenle yaşamını kaybettiğini belirtti. Göktekin " Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kalp damar hastalıkları birinci derecede ölüm sebebidir. Ülkemizde maalesef her yıl 250 bin kişi kalp damar hastalığına yakalanmakta ve yaklaşık her yıl 150 bin kişi ölmektedir. Kalp damar hastalıkları deyince kalbi besleyen damarların tıkanması ile sonuçlanan kalp krizi, bir diğeri atardamar hastalıkları bacak ve beyin ve kasık damarlarını ilgilendirir.Bir diğeri toplardamar hastalıkları,bunlarda varis diye adlandırdığımız yüzey damarlarının genişlemesi gibi kategorize ettiğimiz hastalıkları var. " şeklinde konuştu.

