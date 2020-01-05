Nevşehir kar, kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu
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Nevşehir kar, kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturduTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

05.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:24

Kar, 'da güzel görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Yerli turistler, beyaza bürünen peribacaları önünde fotoğraf çekindi.

'de önceki gün etkili kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen yerli turistler kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çekindi. İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Nevşehir kar, kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu
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