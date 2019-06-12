NEVŞEHİR Kapadokya'ya Polonyalı turist ilgisi

Kapadokya'ya Polonyalı turist ilgisi

NEVŞEHİR, (DHA)- UNESCO'nun 1985 yılında dünya doğal ve kültürel miras listesine aldığı 22 merkezden biri olan Kapadokya bölgesi, bu yıl Polonyalı turistlerin akınına uğradı.

Polonyalı turistler, Kapadokya bölgesinde peribacalarını ve kaya kiliseleri gezdi. Turistler ayrıca, Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve Derinkuyu yeraltı şehrine yoğun ilgi gösterdi. Kalabalık grup kafilesiyle gelen Polonyalı turistler, tarihi mekanların fotoğraflarını çekti. Polonyalı turist gruplarının yanı sıra Yunanistan, Hindistan, Almanya, Rusya, Kanada ve Güney Koreli turistlerin ziyaret ettiği Kapadokya'yı yıl sonuna kadar 3 milyonu aşkın yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA