NEVŞEHİR Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

12.08.2019 18:05

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistler bölgede yoğunluk oluşturdu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Turistler, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve-Paşabağları, Zelve, Devrent Vadisi, Mustafapaşa, Derinkuyu, Kaymaklı, Avanos, Ürgüp ve Ortahisar gibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi'nde ören yerleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Bayram nedeniyle şu anda yoğunluk yaşıyoruz. Kapadokya dolu, dolu bayramı yaşıyor, Göreme Açık Hava Müzesi'nde yoğunluk devam ediyor. Esnaflarımız, turizmcilerimiz bayram tatilinden büyük ölçüde yararlandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA