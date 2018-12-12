Nevşehir Kapadokya'da Kış Bir Başka Güzel

Kapadokya'da kış bir başka güzel

Peribacalarıyla ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı sonrası oluşan görüntüler, turistlerin ilgisini çekiyor. Soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistler, eşsiz doğa harikası peribacalarının kar altındaki görüntüleri eşliğinde gezintilerini sürdürüyorlar.

Peribacaları ile kaplı vadilerin çoğunlukta bulunduğu, UNESCO tarafından korunması gereken Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Göreme'de kar yağışı ile beraber çok güzel manzaralar oluştu. Göreme'nin seyir noktalarından çekilen manzaralar görenleri büyüledi. Yerli ve yabancı bir çok ziyaretçi, kar altındaki peribacalarıyla birlikte fotoğraf çektiler. Kapadokya'ya önceki yıllarda yaz aylarında geldiklerini ve ilk defa kışın bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten bazı yerli turistler, peribacalarının kar altındaki görüntülerini çok sevdiklerini ve etkilendiklerini dile getirerek, "Herkesi kış aylarında Kapadokya'ya bekliyoruz. Gelsinler ve onlar da bu güzellikleri görsünler" dediler. Turistler daha çok Zelve, Paşabağları, Zemi, Güvercinlik Vadilerini, Göreme Açık Hava Müzesi'ni, bölgedeki kiliseleri ve yeraltı şehirlerini gezmeyi tercih ediyorlar.

Bölgeye daha çok Çinli ve Japon turistlerin geldiğini ifade eden turizmciler, son yıllarda yapılan tanıtımlar sayesinde Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden de turistlerin bölgeyi tercih etmeye başladıklarını bildirdiler. Göreme'deki vadileri yüksekten izleme fırsatı sunan Esentepe'de manzaranın tadını çıkaran Venezuellalı turistler ise bol bol fotoğraf çektiler. Türkiye'de ve özellikle Kapadokya'da bulundukları için kendilerini şanslı hissetiklerini belirten turistler, ülkelerine döndüklerinde yakınlarına Kapadokya'yı önereceklerini söylediler.

AT TURLARI, KIŞIN DA DEVAM EDİYOR

Bölgenin, balon ve atv turları gibi önemli turizm aktivitelerinden olan at turları da kış aylarında devam ediyor. 'Güzel Atlar Diyarı' Kapadokya'daki peribacaları arasında at turu keyfi yaşamak isteyen turistler, 1 saatlik tur için 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyorlar. At çiftliği işletmelecileri, turistlerin kış aylarında da at turlarına önem verdiğini ve vadileri at üzerinde gezmenin keyfini yaşadıklarını bildirdiler.