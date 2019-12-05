Nevşehir kapadokya beyaza büründü
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Nevşehir kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründüTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:08
Nevşehir kapadokya beyaza büründü

beyaza büründü

'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.

Nevşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı sonrası, Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu Göreme, Uçhisar, Zelve Paşabağları ve Ürgüp bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistler, Ürgüp ilçesindeki Üç güzeller bölgesinde karla birlikte oluşan doğal güzelliği cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA

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: Nevşehir kapadokya beyaza büründü
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