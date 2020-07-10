Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor
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Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Nevşehir Kalesi ve çevresinde Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor
10.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:10

Nevşehir Kalesi ve çevresinde Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte süs bitkisi ve fidan dikti.

Kısa süre içerisinde Nevşehir Kalesi etrafında bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezini turizme açmayı planlayan Nevşehir Belediyesi, tarihi bölgenin çevresinde de hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bir süre önce aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi'nin çevresinde bölgeye gelecek olan turistler için yürüyüş yolları ve otopark alanları oluşturan belediye ekipleri, çevre düzenleme ve peyzaj için de çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif bağlantı yolu güzergahında ve Nevşehir Kalesi çevresinde yaklaşık 70 bin süs bitkisi ve fidanı toprakla buluşturacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre işçilerle birlikte süs bitkisi ve fidan dikti.

Gerçekleştirilen sıcak asfalt, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte turizme açılışı öncesinde Nevşehir Kalesi'nin etrafının bambaşka bir görünüm kazandığını ifade eden Başkan Arı, "Nevşehir'in bir hayalini daha gerçekleştiriyoruz. Nevşehir Kalesi etrafında bulunan kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılışı öncesinde hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Nevşehir'in kaderini değiştirecek olan bu bölgenin turizme açılması ile birlikte şehrimiz farklı bir kimliğe bürünecek " dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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