Nevşehir İtfaiyesi Osmaniye ve Kozan'ın Ardından Manavgat'a Gidiyor
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Nevşehir İtfaiyesi Osmaniye ve Kozan'ın Ardından Manavgat'a Gidiyor

Nevşehir İtfaiyesi Osmaniye ve Kozan'ın Ardından Manavgat'a Gidiyor
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Nevşehir İtfaiyesi Osmaniye ve Kozan'ın Ardından Manavgat'a Gidiyor Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel ve 1 arazöz gönderildi.

Nevşehir İtfaiyesi Osmaniye ve Kozan'ın Ardından Manavgat'a Gidiyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel ve 1 arazöz gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye ve Adana'nın kozan ilçesinde çıkan yangın için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) çağrısı üzerine harekete geçen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri buradaki çalışmalarını tamamlayarak Manavgat'a hareket etti.

Öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaşması beklenen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri buradaki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verecek.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla seferber olduklarını ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Antalya'nın Manavgat bölgesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 3 personelimizle ve 1 arazözü gönderdik. Tüm imkanlarımızla destek olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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