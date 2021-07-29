Nevşehir İtfaiyesi Kozan'a Yardıma Gitti
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Nevşehir İtfaiyesi Kozan'a Yardıma Gitti

Nevşehir İtfaiyesi Kozan'a Yardıma Gitti
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Nevşehir İtfaiyesi Kozan'a Yardıma Gitti Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmalarına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek oluyor.

Nevşehir İtfaiyesi Kozan'a Yardıma Gitti

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmalarına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek oluyor.

Nevşehir Belediyesi, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek için araç, ekipman ve personel gönderdi.

Gece saatlerinde Kozan ilçesine ulaşan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalarda görev aldı.

Tüm Kozan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Dünden beri güzel ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar bizimde içimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Savran, Nevşehir Belediyesi olarak Adana'nın Kozan ilçesine bir arazöz ve üç personel gönderdiklerini ve talep gelmesi durumunda personel ve araç sayısını arttıracaklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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