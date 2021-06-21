Nevşehir İtfaiyesi Daha da Güçlenecek
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Nevşehir İtfaiyesi Daha da Güçlenecek

Nevşehir İtfaiyesi Daha da Güçlenecek
Habermetre - Haberler | Toplum

10-02-2021 13: 35: 01 347Nevşehirlilerin can ve mal güvenliği için gece gündüz görev başında olan Nevşehir İtfaiyesi önümüzdeki aylarda bünyesine katılacak yeni araçlarla daha da güçlenecek.

10-02-2021 13: 35: 01 347

Nevşehirlilerin can ve mal güvenliği için gece gündüz görev başında olan Nevşehir İtfaiyesi önümüzdeki aylarda bünyesine katılacak yeni araçlarla daha da güçlenecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcısı Mustafa Alevli ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Burada tek tek tanıştığı itfaiye erleri ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, müdürlük yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Savran, sadece Nevşehir il merkezi değil ilçe, belde ve köylerde de birçok kaza, yangın, kurtarma gibi olaylara başarıyla müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü personellerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Savran, "Her türlü yangın, afet ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye personellerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı gayret ve özveriyle çalışacaklarına inanıyorum" dedi.

İtfaiyenin her geçen gün kendini yenileyerek teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten Savran, bu konuda da önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Savran, Nevşehir İtfaiyesi'nin daha da güçlenmesi için bir takım çalışmalar yapacaklarını ve araç filosunu artıracaklarını belirterek konuyla ilgili gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

Kaynak: Habermetre

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