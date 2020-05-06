Nevşehir'in ulaşım ve altyapı projeleri masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekonferans sistemi ile Nevşehir protokolü ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekonferans sistemi ile Nevşehir protokolü ile bir araya geldi. Nevşehir'in ulaşım ve altyapı projelerinin ele alındığı toplantıda, Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilen ve devam altyapı projeleri ile ilgili Bakan Kurum'a bilgi vererek yeni ulaşım ve altyapı projeleri için destek istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Telekonferans yönetimi ile gerçekleştirilen toplantıda Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'in ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Toplantıda Nevşehir Belediyesi'nin altyapı projeleri hakkında Bakan Karaismailoğlu'na bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin ulaşım probleminin çözümüne ciddi katkılar sağlayacak olan Kuzey Çevre Yolu Projesi ile ilgili gelinen son noktayı anlatarak şehre kazandırılması planlanan yeni üstgeçitler ile alakalı destek istedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA