Nevşehir'in tır ve kamyon parkı sorunu çözüme kavuşuyor

Nevşehir'de trafiği rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu seyahati için birçok önemli üstyapı hizmetlerini hayata geçiren ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatlarıyla kamyon ve tır parkı projesini de hayata geçiriyor. Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklara neden olan, gerek görüntü kirliliği gerekse de trafikte sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak.

Yaklaşık 16 bin metre kare alana kurulacak olan kamyon ve tır parkının yapımına başlayan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, projenin kısa sürede tamamlanması için yoğun bir mesai harcayacak.

Kaynak: Bültenler