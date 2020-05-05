Nevşehir'in Taşkınpaşa köyünde karantina süresi uzatıldı

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Taşkınpaşa köyünün 21 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Salgının köyde devam etmesi nedeniyle karantina süresinin uzatılmasına karar verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kovid-19 pandemisi kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 77. maddeleri gereği karantinaya alınan Taşkınpaşa köyünde aktif vakanın devamlılığı ve bulaşma riskinin olması sebebiyle karantina süresinin 5 Mayıs 2020 tarihinde saat 20.00'den itibaren 14 gün süre ile uzatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA