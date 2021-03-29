Nevşehir'in köylerindeki 43 metruk yapı yıkıldı
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Nevşehir'in köylerindeki 43 metruk yapı yıkıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in köylerindeki 43 metruk yapı yıkıldı

Nevşehir'de 4 köyde güvenliği tehdit eden ve yerleşim birimlerinin estetiğini bozan 43 metruk yapı yıkıldı.

Nevşehir'de 4 köyde güvenliği tehdit eden ve yerleşim birimlerinin estetiğini bozan 43 metruk yapı yıkıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta il genelindeki bazı noktalarda bulunan 43 metruk yapının yıkım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Yıkım kararlarının imar kanununun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, Avanos ilçesine bağlı köylerden Kuyulukışla'da 4, İğdelikışla'da 10, Acıgöl ilçesine Kurugöl köyünde 21, Topaç köyünde 8 metruk yapının yıkım işlemeinin İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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