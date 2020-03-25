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Nevşehir, Güncel

Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi koronavirüs (COVID-19)tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:54
Nevşehir'in dört bir yani dezenfekte ediliyor

Yaya kaldırımı ve yolları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte eden belediye ekipleri, otobüsler, duraklar ve kamu binalarını ise düzenli olarak ilaçlıyor.

Toplu ulaşım araçlarından terminale, şehirler arası yolcu otobüslerinden kamu kurumlarına, belediye hizmet binalarından park ve bahçelere kadar her alanda dezenfeksiyon uygulamasını titizlikle yürüten Nevşehir Belediyesi, cadde, sokak ve kaldırımlar ile ana arterlerde başlattığı temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek amacıyla şehrin dört bir tarafında dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çalışmaları ile vatandaşlardan tam not aldı.

Salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden itibaren tüm tedbirleri alarak dezenfekte çalışmaları için yoğun bir mesai programı yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, bu süreçte vatandaşlardan da gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Arı, "Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alınabilecek bütün tedbirler alınmakta. Bu şehirde de insanlarımızın bu virüs belasından hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten tüm belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Neredeyse şehirde ilaçlamadığımız kamu kurum ve kuruluşu kalmadı. Onun haricinde durakları, otobüsleri, taksileri, servisleri, bankaları bütün her yeri ilaçladık. İnsanlarımızın toplu bulunabileceği bütün her yeri dezenfekte ettik. Bunun için de Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış en iyi ürünleri kullandık. Ayrıca şehrimizin cadde ve sokaklarını köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan kişisel hijyenlerine dikkat ederek, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu süreçte, devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşları tam bir uyum halinde bu illetten kısa sürede daha fazla insanımıza bulaşmadankurtulabilmemiz için büyük gayret gösteriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bu kapsamda bizim birinci yapmamız gereken şey tedbirlerimizi almak. Evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamak ve sosyal mesafemizi korumak. Biliyoruz zor ama bu illetten kurtulabilmek için 15-20 gün sabretmek zorundayız. Bu arada özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalar ve engelliler olmak üzere evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlarımız için belediyemizi seferber ettik. Bir 'Vefa Hattı' kurduk ve yaşlı, engelli ve kronik hastalarımızın her türlü isteğine cevap veriyoruz. Beraberinde belediyemizin whatsapp hattından ve benim cep telefonumdan vatandaşlarımız diledikleri zaman bizlere ulaşabilir.Belediye başkanı olarak ilk önce ben bu şehrin her bir ferdinin emrindeyim. Benle birlikte bütün belediye personelimiz de bu şehrin her bir ferdinin ve özellikle 65 yaş üzerindekiler, kronik hastalar ve engellilerin emrinde. Ne olur siz evden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya, sizin emrinizde olmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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