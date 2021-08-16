Nevşehir İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan, son yolculuğuna uğurlandı
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Nevşehir İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan, son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan, son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de futbol karşılaşması sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan (59), toprağa verildi.

Nevşehir'de futbol karşılaşması sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren İl Hakem Kurulu Başkanı Nazmi Orhan (59), toprağa verildi.

Avanos futbol sahasında geçen hafta sonu oynanan Nevşehir Kapadokya Masterler - Aksaray Masterler karşılaşmasında forma giyen Orhan, maç sırasında rahatsızlandı.

Sahaya çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Orhan, öğle vakti Alibey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Kaldırım Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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