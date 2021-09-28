Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine "hoş geldin" ikramı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsüne stant kurarak, öğrencilere ikramda bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkılarıyla açılan stantta görevli emniyet personeli, yerleşkeye gelen öğrencilere kek, meyve suyu ve kitap ayracı dağıttı.

Öğrencilere eğitim dönemi boyunca sorun ve taleplerini emniyet birimlerine bildirmelerini isteyen ekipler, örgütlerin eleman kazanım yöntemleri, sosyal medya kullanımı ve narkotik maddelerin zararları ile ilgili uyarıcı broşür de verdi.

Üniversite öğrencileri sohbet ettikleri polislere teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.