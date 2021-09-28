Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine 'hoş geldin' ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine "hoş geldin" ikramı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsüne stant kurarak, öğrencilere ikramda bulundu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsüne stant kurarak, öğrencilere ikramda bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkılarıyla açılan stantta görevli emniyet personeli, yerleşkeye gelen öğrencilere kek, meyve suyu ve kitap ayracı dağıttı.

Öğrencilere eğitim dönemi boyunca sorun ve taleplerini emniyet birimlerine bildirmelerini isteyen ekipler, örgütlerin eleman kazanım yöntemleri, sosyal medya kullanımı ve narkotik maddelerin zararları ile ilgili uyarıcı broşür de verdi.

Üniversite öğrencileri sohbet ettikleri polislere teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine hoş geldin ikramı

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Mustafa Keser Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Stefan Kuntz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden NEVÜ öğrencilerine 'hoş geldin' ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:51:38. #1.11#