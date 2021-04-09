Nevşehir için kar uyarısı yapıldı
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Nevşehir için kar uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nevşehir için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yoğun kar yağışı ve tipi uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Nevşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 cm, yükseklerde 20-40 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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