NEVŞEHİR Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
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NEVŞEHİR Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı olduNEVŞEHİR'de emekli Yaşar Pınarbaşı (63), 3 yıl önce hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü.

03.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:32

Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

NEVŞEHİR'de emekli Yaşar Pınarbaşı (63), 3 yıl önce hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. Babasından kalan araziyi çiftliğe dönüştüren Pınarbaşı, "Burada kazlardan elde ettiğimiz yumurtaları satıyoruz. Kaz yetiştiriciliği artık benim için hem uğraş hem de bir gelir kapısı haline geldi" dedi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde yaşayan Yaşar Pınarbaşı, 3 yıl önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra hobi olarak kaz yetiştirmeye karar verdi. 210 liraya 3 adet kaz alan Pınarbaşı, evinin bahçesinde kaz yetiştirmeye başladı. Pınarbaşı, ikinci yılın sonunda kaz sayısı 50'ye ulaşınca, babasından kalan araziyi çiftliğe dönüştürdü. Burada sayıları 190'a ulaşan kazlar ile birlikte hobisini gelir kapısına dönüştüren Pınarbaşı, elde ettiği yumurtaların satışını gerçekleştiriyor.

'GELİR KAPISI HALİNE GELDİ'

Pınarbaşı, çiftlikte 4 farklı ırktan 190 kaz beslediğini belirterek, "Burada kazlardan elde ettiğimiz yumurtaları satıyoruz. Satışımız da çok kolay oluyor. Kaz yetiştiriciliği artık benim için hem uğraş hem de bir gelir kapısı haline geldi" dedi.

Kaz üreticiliğinde maliyetin düşük olduğunu belirten Pınarbaşı, "Geçen yıl sonbahar döneminde 5 çuval arpa aldım. Kış döneminde yem olarak bunları kullandım. Bahar dönemi ile birlikte sabah ve öğleden sonra yeşil alanlarda yayılmalarını sağlayıp beslenmelerini temin ediyorum. Belirli aralıklarla da kuru ekmeği ıslatıp önlerine atıyorum. Kaz yetiştirmek oldukça masrafsız" diye konuştu.

'HEDEFİM 1000 KAZ SAHİBİ OLMAK'

Zamanının büyük bir bölümünü çiftlikte geçirdiğini anlatan Pınarbaşı, şunları kaydetti: "Kazların bakımı oldukça kolay. Maliyetli bir uğraşı da pek yok. Kazlar özellikle kış dönemine doğru yağlanmaları oldukça fazla olduğu için eti de oldukça lezzetli oluyor. 3 kaz ile başladığım böyle bir süreçte 3 yıllık aradan sonra 190 sayısına ulaşmak bile benim için bir başarı. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Yakın dostlarım ve çevremdeki insanlar kimi zaman yetiştirdiğim kazlardan talep ediyorlar, bende veriyorum. Hedefim en kısa süre içerisinde 1000 kaz sahibi olmak."

NEVŞEHİR Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Kaynak: DHA

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