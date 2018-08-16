Nevşehir Heyeti'nden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mahzar Bağlı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Nevşehir heyetinin ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, teşekkür etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yaçini tabak hediye etti.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'da, Belediye Başkanı Seçen'e hediye takdiminde bulundu.