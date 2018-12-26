Nevşehir Güne Karla Başladı
Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken, okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.
Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken, okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah erken saatlerde araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaf da iş yerinin önünü temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından il genelinde okullar tatil edildi. Kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA