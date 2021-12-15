Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Artunay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Artunay, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını önemsediğini belirten Artunay, "Anadolu Ajansı son yıllarda bu konuda farkındalık yarattı. Bu çalışmaları çok başarılı buluyorum." dedi.

Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title