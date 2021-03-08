Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Mavi" çağrısı
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden "Mavi" çağrısı

08.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir'de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla "Nevşehir mavi olsun" çağrısında bulundu.

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir'de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla "Nevşehir mavi olsun" çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Covid-19 risk değerlendirme haritasında sarı kategoride yer almasının ardından vatandaşlara hazırlamış olduğu görseller ile mavi çağrısında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, " Nevşehir mavi olsun, sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yük azalsın, Nevşehir mavi olsun çocuklarımız sokaklarda oyunlarla buluşsun, Nevşehir mavi olsun esnaflarımız müşterileri ile buluşsun, Nevşehir mavi olsun üniversitelerimiz öğrencileri ile buluşsun, Nevşehir mavi olsun Kapadokya balonlarla buluşsun, Nevşehir mavi olsun büyüklerimiz sevdiklerine kavuşsun" çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Mavi' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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