Nevşehir elediye spor: 1 batman petrolspor: 1 TFF 3.Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediye Spor, Batman Petrolspor ile 1-1 beraber kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediye Spor, Batman Petrolspor ile karşılaştı. Seyircisiz oynanan maç öncesinde her iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri ellerini dezenfekte ederek seremoniye çıkarken seromoni sonrasında ise tokalaşmadı.

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken konuk ekip Batman Petrolspor maçın 24. dakikasında Berkay'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediye Spor yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca maçta ilk yarı Batman Petrolspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediye Spor, Batman Petrolspor kalesine gol için yüklenirken 72. dakikada Nevşehir Belediye Spor'dan Mehmet Tosun ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan ev sahibi ekip Nevşehir Belediye Spor 84. dakikada Yasin Dülger'in kaydettiği gol ile maçta 1-1 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediye Spor 42 puan ile 4.sıraya gerilirken Batman Petrolspor ise 28 puan ile 17.sırada kaldı.

Kaynak: Bültenler