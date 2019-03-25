Nevşehir'e Turist İlgisi Yer Altı Şehriyle Artacak"

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir'de ortaya çıkan yer altı şehrini turizme kazandırarak şehir merkezinin cazibesini artıracaklarını bildirdi.

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçildiği takdirde Nevşehir için hazırladığı projeleri hızla hayata geçireceğini söyledi.

Peribacalarının yoğunlukla bulunduğu bölgelere gelen turistlerin, kent merkezini de ziyaret etmelerini sağlama amacıyla projeler hazırladıklarını ifade eden Arı, böylelikle turizmin il ekonomisine olan katkısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kapadokya bölgesine yılda 3 milyona yakın turistin geldiğini, bu sayının yükselmesi için alternatif turizm projeleri geliştirdiklerini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Kent merkezinin de turizm gelirlerinden gerekli payı alabilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan biri, TOKİ tarafından gerçekleştirilen 'Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi' uygulaması sırasında ortaya çıkan 360 bin metrekare alanı kapsayan yer altı şehrinin turizme kazandırılması olacak. Kapadokya, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri fakat arzu ettiğimiz turist sayısına ulaşamamış durumdayız. Gelen turistlerin şehir merkezine de gelmesi için elimizdeki en önemli argüman, kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan dünyanın en büyük yer altı şehri. Nevşehir'in, turizmle ayağa kalkmasını sağlamayı planlıyoruz. Proje aşamasındaki bütün çalışmaları bitirdik. İlk sözümüz buranın turizme kazandırılmasıdır."

Kent merkezine turizm destekli projelerle hareket getirmek için yoğun çaba harcadıklarını, AR-GE ekibiyle nitelikli projeler hazırladıklarını anlatan Arı, "Vadi Nevşehir" adıyla hazırlanan çalışma kapsamında kent merkezinde doğa ve insanların iç içe yaşayacağı geniş alanlar oluşturacaklarını aktardı.

Arı, "Vadi projesi kapsamında içinde lale bahçelerinin olduğu, tüm dünyaya adını duyuracağımız özel bir alan yapacağız. Şehri, cazibe merkezi haline getirecek, dünyanın en büyük yer altı şehrinden turistlerin yararlanmasını ve şehrimizin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak işleri 1 Nisan'dan sonra inşallah hayata geçirmeye başlayacağız." dedi.

Etnospor Festivali'nin bir ayağı Nevşehir'de

Kenti, spor ve kültürel faaliyetler yönüyle de tanınır hale getirmek istediklerini dile getiren Arı, gelecek yıl Dünya Göçebe Oyunları'nın, bu yıl haziran ayında da Etnospor Kültür Festivalinin bir ayağının Nevşehir'de gerçekleştirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kapadokya turizminin alternatifi olmadığına işaret eden Arı, şöyle devam etti:

"Denizin alternatifini her yerde bulabilirsiniz fakat bu bölgenin alternatifini hiçbir yerde bulamazsınız. Dolayısıyla böyle bir yeri hem dünyanın hem de Türkiye'nin göz bebeği haline getirmemiz lazım. Bunun için tüm çalışmalarımız hazır. Bunları 1 Nisan'dan itibaren hızlı bir şekilde devreye sokacağız. Turizmle entegreli projelerimiz kapsamında 7 yıldızlı bir çadır otel yapmayı planlıyoruz. Özellikle Türk devletleri ve körfez bölgesinden gelen turistlere alternatif bir otel anlayışı sunacağız. Turizm açısından doğrudan tanıtımı yapacak, dünyanın farklı bölgelerinden buraya insanların gelmesini cazipleştirecek çalışmalar yapacağız. Futbol kamp eğitim merkezi, elit sporcu merkezi, tenis kompleksini aynı merkeze yaparak, dünyadaki alternatifini oluşturmaya çalışıyoruz. Burada, tenis turnuvasını yaptığımız andan itibaren önemli bir tanıtım sağlamış oluruz. Nevşehir'i bir marka haline getirmek, Türkiye'de ve dünyada bilinir bir şehir haline getirebilmek için gece gündüz durmadan çalışacağız. Şehrimizi hem Kapadokya'nın merkezi hem de dünyanın cazibe merkezi haline getireceğiz."

Kaynak: AA