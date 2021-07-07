Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken teröristlerce açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağı Nevşehir'e şehit ateşi düştü.

Şehidin ailesine acı haberi Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz verirken şehidin ailesine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi Mardin'de düzenlenecek olan askeri tören sonrasında memleketi Nevşehir'e getirilecek.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haberleri! Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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