Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü.

28.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:19
Nevşehir'e şehit ateşi düştü

'nın Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü.


Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrasında Nevşehir'in Avanos ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü. Şehit Tekin'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Avanos Merkez Camii'nde kılınacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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