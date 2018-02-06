Nevşehir'e Şehit Ateşi Düştü
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. 1 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın şehit olduğu haberi Gülşehir'de bulunan ailesine ulaştırıldı.
Afrin şehidinin Gülşehir'in Fatih Mahallesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. (COŞ-İHS) - NEVŞEHİR