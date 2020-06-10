Nevşehir'e ilk kadın vali RESMİ Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul'un Çatalca Kaymakamlığı'ndan Nevşehir Valiliği'ne atanan İnci Sezer Becel, kentin ilk kadın valisi olarak görev yapacak.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul'un Çatalca Kaymakamlığı'ndan Nevşehir Valiliği'ne atanan İnci Sezer Becel, kentin ilk kadın valisi olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 41 ilin valisi değişti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne atandı. Yerine ise İstanbul'un Çatalca ilçesi Kaymakamı İnci Sezer Becel geldi. Nevşehir'in ilk kadın valisi olan Becel, 1994-1995 yılları arasında Nevşehir'in Acıgöl ve Gülşehir ilçeleri kaymakam vekilliği, 2001-2006 yılları arasında Nevşehir'in Gülşehir ilçe kaymakamlığı görevinde bulundu. İnci Sezer Becel'in önümüzdeki günlerde kente gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA