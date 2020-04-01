Nevşehir'e giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınacak Nevşehir Valiliği tarafından alınan kararla karayolu ile kente giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

Nevşehir Valiliği tarafından alınan kararla karayolu ile kente giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla gerçekleştirdiği olağanüstü görüşmede bir araya geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, gereken tedbirlerin kararlaştırılması gündemiyle toplanan kurul kararının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan korana virüsün en temel özelliği fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı buluşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakla, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda ilimize başka illerden gelen vatandaşlarımıza il girişlerindeki uygulama noktalarında evlerinde 14 gün sureyle kendilerini izole etmeleri hususunda taahhütname imzalattırılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA