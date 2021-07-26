Nevşehir'e bayram tatilinde 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı oldu
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Nevşehir'e bayram tatilinde 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı oldu

Nevşehir'e bayram tatilinde 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı tatili boyunca Nevşehir il genelinde yaşan trafik yoğunluğu şehir giriş çıkışlarına da yansıdı.

Kurban Bayramı tatili boyunca Nevşehir il genelinde yaşan trafik yoğunluğu şehir giriş çıkışlarına da yansıdı. Nevşehir'e bayram tatili boyunca 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı olduğu açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de Kurban Bayramı tatili boyunca plaka tanıma sistemi (PTS) verilerine göre 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı oldu. Yapılan açıklamaya göre, bayram tatili boyunca il merkezinde 444 bin 199 araç giriş yaparken 442 bin 594 araç çıkışı gerçekleşirken ilçelerde ise 443 bin 37 araç girişi yaşanırken 453 bin 79 araç çıkışı gerçekleştiği açıklandı.

Nevşehir'de Kurban Bayramı boyunca il genelinde toplam 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı gerçekleşti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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