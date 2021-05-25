Nevşehir'e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı
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Nevşehir'e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı

Nevşehir'e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yaz kararnamesi yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yaz kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Nevşehir'e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı.

HSK tarafından yaz kararnamesi açıklandı. Kararnameye göre Nevşehir'de görev yapan 4 hakim ve 4 cumhuriyet savcısı başka illere görevlendirilirken, kente 3 hakim ve 4 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı. Nevşehir'de görev yapan hakimlerden Nagehan Şahin Çanakkale Hakimliğine, Abdullah Meral Konya Hakimliğine, Ali Tontur İstanbul Hakimliğine, Zübeyde Gamze Yavuz ise Gaziosmanpaşa Hakimliğine atanırken, Nevşehir Cumhuriyet Savcılarından Furkan Yavuz Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Cafer Erhan Doğan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Mustafa Fatih Karababa Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Yasemin Turhan Tontur da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Zara Hakimi Recep Yücel Nevşehir Hakimliğine, Çaykara Hakimi Ebru Tekin Nevşehir Hakimliğine, Kaynarca Hakimi Fatma Cansel Polat Keküllüoğlu Nevşehir Hakimliğine, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Naim Babür Alaybeyoğlu Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı Abdullah Başkan Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı Enes Furkan Kıskacı Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bekir Coşkun da Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına atandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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