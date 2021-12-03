Nevşehir Devlet Hastanesinde doktora şiddet

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Devlet Hastanesinde Deri Ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Rıdvan Güneş'in muayene olmak için gelen kişi ve yakını tarafından darbedildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastaneye gelen ve ismi açıklanmayan kişinin randevusu olmadığı halde muayene olmak istediği, Güneş'in randevusu olmayan hastaya daha sonra muayene edeceğini belirtmesi üzerine darbedildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay olayı kınadı.

Saldırı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirten Ünlübay şunları kaydetti:

"Nevşehir Devlet Hastanesinde cildiye doktorumuza görevini yaptığı esnada, hasta yoğunluğundan kendisine sıra verilmediğini bahane eden hasta ve bir yakını tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz."

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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