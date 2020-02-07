Nevşehir'den muhteşem kar görüntüleri
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Nevşehir'den muhteşem kar görüntüleri

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

07.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:11
Nevşehir'den muhteşem kar görüntüleri

'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Nevşehir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte parklarda ve okullarda birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Parklarda ve okullarda karla birlikte ortaya çıkan görüntüler kartpostallık görüntüler verirken çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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