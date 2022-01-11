Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Spor Tırmanış İl Birinciliği Yarışları" tamamlandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından genç kız ve erkekler kategorisinde tırmanış müsabakaları düzenlendi.

NEVÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlikte takım ve ferdi kategoride liderliği elde eden öğrencilere madalya ve kupalarını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir takdim etti.

NERO heyeti rektör Aktekin ile görüştü

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Onur, turist rehberleri olarak yürüttükleri çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında Aktekin'e bilgi verdi.

Rektör Aktekin ise bölge turizminin geliştirilerek çeşitlendirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik üniversite olarak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

NEVÜ'nün Turizm Araştırma Enstitüsüne sahip olduğunu, turizmde eğitim, danışmanlık ve araştırma alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktekin, turizm sektörüne destek sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Nevşehir'de polisin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi sürüyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-9 Ocak tarihleri arasında 22 şüpheli yakalandı, aramalarda 677 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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