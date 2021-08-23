Nevşehir'den kısa kısa
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Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerince, Derinkuyu ilçesinde çilek üretimi yapan işletmeye teknik gezi gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerince, Derinkuyu ilçesinde çilek üretimi yapan işletmeye teknik gezi gerçekleştirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım alanında incelemede bulunan heyet, işletme sahibi Ali Can Çiçek'ten bilgi aldı, tarım işletmeleri ile üniversite arasında yürütülebilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık 15 yıldır çilek ve çilek fidesi üretimi yaptığını anlatan Çiçek, ürettikleri fideleri talep edilen bölgelere sevk ettiklerini aktardı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Okan Özer de ilçede çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve Derinkuyu çileğinin "marka" haline gelmesi için gereken çabayı göstereceklerini belirtti.

Firari hükümlü Kozaklı ilçesinde yakalandı

Kozaklı ilçesinde firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince geçen hafta yapılan uygulamalarda 2 bin 608 sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve bağlı 7 ilçede, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulama yapıldı.

Kontrollerde, 10 bin 5 araç ve sürücüsü denetlenirken, 2 bin 608 sürücü hakkında da işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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