Nevşehir'den kısa kısa
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Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuk ve gençleri ziyaret ederek dondurma dağıttı.

Nevşehir'den kısa kısa
20.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:06

Nevşehir'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuk ve gençleri ziyaret ederek dondurma dağıttı.

Bekdik Mahallesi muhtarı Kenan Başarır, mahallede 20 yaş altı çocuk ve gençlerin bulunduğu evleri belirleyip, aldığı dondurmaları ikram etmek için dolaştı.

Dondurmaları alan çocuklar Başarır'a teşekkür etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmayı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Başarır, "Kocaman yürekleriyle kurallara uyarak dışarı çıkmayan, koronavirüse kafa tutan 120 çocuğumuza dondurma ikram ettik. Hepsine afiyet olsun. Ailelere de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Nevşehir'de halk otobüsleri dezenfekte edildi

Nevşehir'de belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekibin, her gün farklı noktalarda dezenfekte uygulaması yaparak virüsün yayılmamasını önlemek için çaba harcadıkları belirtildi.

Kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin, kent için toplu ulaşımın sağlandığı halk otobüslerini de dezenfekte ettiğinin bildirildiği açıklamada, otobüslerde yolcuların oturduğu koltuklar ve dokunulan tüm bölgelerin titizlikle temizlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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