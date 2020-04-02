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Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş verimi düşen kentteki 500 esnafa toplamda 15 milyon lira kredi sağlandığı bildirildi.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş verimi düşen kentteki 500 esnafa toplamda 15 milyon lira kredi sağlandığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Kemal Ay, yazılı açıklamasında, il genelindeki esnafa destek amacıyla kefilsiz, 36 ay vadeli olarak sağlanan kredi için müracaatların değerlendirildiğini, dün itibariyle talep edilen kredi miktarının başvuru sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Daha önce kooperatiften kredi kullanan esnafın da ödeyeceği taksitlerin üç ay süreyle ertelendiğini kaydeden Ay, açıklamasında, şunları ifade etti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın bu zor günlerinde elimizi taşın altına koyduk. Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Kredi sağlamanın yanı sıra daha önceden kredi kulanmış olanlar da 1 Nisan-30 Haziran 2020 arasındaki dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesine karar verilmiştir. Böylelikle 850 esnafımızın da kredi taksit ödemeleri ertelenmiş oldu."

Ürgüp Belediyesinden sosyal medyadan moral konseri

Ürgüp Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek canlı yayınla Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan tarafından konser programı düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vakitlerini evlerinde geçiren ilçe halkın için moral konseri düzenleneceği kaydedildi.

Sanatçı Orhan'ın evinden 5 Nisan Pazar günü saat 20.30'da gerçekleştireceği konser programının, salgının sona ermesinin ardından ilçe meydanında yeninden yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Vatandaşlarımız yeter ki evde kalmaya devam etsin, biz konseri de evlerine taşırız. Şu günleri el birliğiyle atlatalım hem Sevcan

hanımı hem Türkiye'mizin bir çok sanatçısını ilçemizde yine misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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