Nevşehir'den kısa kısa Gülşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gülşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Erdoğan Öz İlkokulundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerden Ahmet Zalat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan gösteri sundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gün dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediye takdiminden sonra program sona erdi.

Derinkuyu'da ortaokullar arası bilgi yarışması

Derinkuyu Milli Eğitim Müdürlüğünce "Milletin sesi, Akif'in kalemi" temalı bilgi yarışması düzenlendi.



Doğala köyündeki köy konağında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu, ilçe genelinde okur yazarlık seviyesinin artırılması amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini, eğitime yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti



Konuşmanın ardından gerçekleştirilen bilgi yarışmasına ilçe genelindeki çeşitli ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı.



Etkinliğin sonunda, Derinkuyu Fatih Ortaokulu öğrencileri birinci, Şehit Selçuk Karabakla Ortaokulu öğrencileri ikinci, Şehit Turan Damgacı Ortaokulu öğrencileri üçüncülüğü elde etti.



Ödül töreninin ardından program sona erdi.



Nevşehir'deki camilerde dezenfekte çalışması

Nevşehir'deki tüm camiler, cuma namazı öncesi koronavirüse karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.



Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, cuma namazı öncesi il merkezindeki tüm camilerde buharlı dezenfekte makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen çalışma yaptı.



Belediye yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfekte çalışmasının sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: AA