Nevşehir'den kısa kısa Gülşehir ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Gülşehir ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler anlatan Durmuş, vatan şairinin, milli mücadele yıllarının ardından yazdığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin vatan aşkını ortaya koyduğunu aktardı.

Programın sonunda Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci tarafından Durmuş'a hediye takdim edildi.



Çocuklarıyla kitap okuma etkinliğine katılan annelere sertifika verildi



Derinkuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fatih Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Anneler Okuyor Projesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi.



Hakkı Atamulu Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, velisi oldukları öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliklerine katılan annelere başarı sertifikası verildi.



Törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ilçedeki kitap okuma etkinliklerinin mutluluk verici olduğunu belirterek, benzer faaliyetlerin ileriki süreçte düzenlenmesini tavsiye etti.



Konuşmanın ardından kadınlara sertifikaları Vali Aktaş, eşi Songül Aktaş, Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy tarafından verildi.

"Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri" etkinliği düzenlenecek

Kapadokya Üniversitesi (KAÜ) Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi tarafından 27-28 Mart'ta "Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri" düzenleneceği bildirildi.



KAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Ürgüp yerleşkesindeki konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte, film gösterimlerinin yanı sıra davetli konuşmacılar tarafından sürdürülebilirlik bakış açısı ile insan hakları konusunun değerlendirileceği belirtildi.



Gösterimi yapılacak filmlerin, temel sağlık hizmetlerinden çocuk işçiliği ve çocuk köleliğine, gıda ve tekstil sektörlerinde sorumlu tedarik zincirinden çatışma ve savaşa, iklim değişikliğinden su ve enerji sorunlarına birçok temel meseleyi bütüncül bakış açısıyla ele alan belgeseller oluştuğunun kaydedildiği açıklamada, etkinliğin, sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade edildi.

Kaynak: AA