Nevşehir'den kısa kısa

04.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:08

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına aldığı şüphelide metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis, Avanos ilçesi Kalaba yolunda park halindeki bir araçtan şüphelenen ekipler, sürücü A.Ü'nün (24) üzerinde kağıda sarılmış metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan A.Ü. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Avanos'ta trafik kazası

Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyünde görev yapan öğretmenleri ilçeden köye taşıyan servis minibüsü, Ayhan Barajı yakınlarında karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, servis aracındaki 5 öğretmen ile her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Japan ODA'dan Nevşehir Belediyesine hibe desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı Projesi"ne, Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) tarafından 44 bin dolar hibe desteği verildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu çeken engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet sunacak "Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı" için Japan ODA tarafından gelişmekte olan ülkelerde uygulanan "Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)" kapsamında 44 bin 400 dolar hibe almaya hak kazandığı belirtildi.



Açıklamada, yerel düzeyde fayda getirecek küçük ölçekli projelere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Japan ODA tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmek üzere kabul gören projeler için Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde imza töreni düzenlendiği, törende Büyükelçi Akio Miyajima ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı arasında hibe anlaşması imzalandığı kaydedildi.



Açıklamada, Başkan Arı'nın şu görüşlerine yer verildi:



"Eğitilebilir zihinsel engelli vatandaşlarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığımız Özel İnsanlar Eğitim Merkezimizde, onların beceri ve zihinsel gelişimi, sosyal katılımları ve sağlıklı yaşamaları için farklı faaliyetlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Onları önemsiyor ve tüm sorunlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Günümüzde kentlerimizin sürdürülebilir, sağlıklı ve daha yaşanabilir mekanlar haline getirilmesinde, yerel yönetimler olarak bizlere ve toplumun tüm aktörlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle şehrimizdeki engelli ve yaşlılarımızın en önemli sorunlarından birinin, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu olduğunu belirleyerek bir proje hazırladık ve Japonya Büyükelçiliği tarafından hibe almaya hak kazandık."

Kaynak: AA