Nevşehir'den kısa kısa

20.09.2019 15:02

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası ekipleri, kentteki ekmek ve pide üretimi yapan işletmeleri denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha kaliteli ve sağlıklı ekmek tüketimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezindeki ekmek ve pide üreten işletmelere yönelik denetim yaptı.

Denetimde, gıda kontrolörleri üretim aşamasında ve sonrasında kalite kontrolü, zabıta ise hijyen, gramaj, fiyat ve iş yeri ruhsatı kontrolü yaptı.



Denetimlerin gerek ekmek ve pide üretimi yapılan gerekse de ekmek satışının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik sürdürüleceği kaydedildi.

Nevşehir Belediyespor deplasmanda galibiyet hedefliyor



TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Karacabey Belediye Spor AŞ müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.



Bursa temsilcisi Karacabey Belediye Spor AŞ ile 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Tarkan Güney nezaretindeki çalışmalarını bitirdi.

Son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştiren takım, Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Serkan Eryılmaz'ın yöneteceği karşılaşmada 3 puanı hedefliyor.



Cezası nedeniyle ev sahibi takımın taraftarlarının alınmayacağı müsabakada geçen hafta sonu oynanan Osmaniyespor müsabakasında kırmızı kart gören Youssef Yeşilmen forma giyemeyecek.

Karacabey Belediye Spor AŞ ligde oynadığı 3 müsabakada aldığı 2 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 7 puanla grupta 4. sırada yer alırken Nevşehir Belediyespor 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA