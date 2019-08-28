Nevşehir'den kısa kısa

28.08.2019 15:16

İstanbul'da çeşitli programlara katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'i ziyaret etti.



TÜROB'un mart ayında gerçekleştirilen 23. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Eresin'i tebrik eden Vali Aktaş, çalışmalarında başarı diledi.



Eresin ise konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Vali Aktaş, ziyaretin anısına Eresin'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.

Gülşehir-Karacaşar yolu hizmete açıldı

Gülşehir ilçesinde, sıcak asfalt çalışması tamamlanan Karacaşar yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.



İlçedeki törende konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, seçimden önce verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 5 kilometre uzunluğundaki yolun konforlu ve kaliteli yolculuk için hizmete açıldığını kaydetti.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de 1994 yılında Türkiye'de belediyecilik kavramının Recep Tayyip Erdoğan ile değiştiğini, belediyeciliğin vatandaşa doğrudan hizmet aktaran bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi tarafından yolun yapımında emeği geçen yetkililere teşekkür plaketi takdim edildi.



Törene, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çiftçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Çiftçi, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile vatandaşlar katıldı.



Derinkuyu'da asfalt yol çalışması



Derinkuyu Belediyesi tarafından çevre yolunda sıcak asfalt çalışmasına başlanıldı.



Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, çalışmayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 kilometrelik yolun sıcak asfalt uygulaması ile düzenleneceğini belirtti.



Aksoy, "Yoldaki eski asfaltı kaldırma çalışması tamamlandıktan sonra 8 metre genişliğindeki yola sıcak asfalt uygulamasına başlanıldı. Sıcak asfalt çalışması çok maliyetli olduğu için belediyemize yük binmemesi amacıyla AK Parti Nevşehir milletvekillerimizle görüştük. Gerekli desteği sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA