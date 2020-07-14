Nevşehir'den 1 Vali Yardımcısı giderken 1 Vali Yardımcısı atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.
14.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:39
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nevşehir'e 1 Vali Yardımcısı atanırken 1 Vali Yardımcısı da Antalya Vali Yardımcılığına atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, Antalya Vali Yardımcılığına atanırken Batman Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren'de Nevşehir Vali Yardımcılığına atandı.
Atama Kararnamesi ile birlikte Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri görevinde bulunan Şaban Erdoğan'da Ankara Vali Yardımcısı olarak atandı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA